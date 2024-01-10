Спецоперация на Украине 10 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 января 2024 года.

ВС России уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артёмовском

Российские десантники расчетом ПТРК «Корнет» уничтожили боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском расчетом ПТРК «Корнет». Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство отмечает, что вторая машина войск Украины отбыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава.

В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ

Цены на боеприпасы для Вооруженных сил Украины растут. Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон, передает Lenta.ru со ссылкой на Sveriges Radio.

Он указал, что еще весной 2023 года цены на боеприпасы для армии Украины стоили в 5-10 раз дешевле. По словам Клаэссона, к дефициту и, соответственно, росту цен привели привели массивное перевооружение Европы и военные поставки Киеву. Он добавил, что сегодня конфликт на Украине способствует колоссальному спросу и конкуренции в сфере торговли и производства оружия и боеприпасов.

«Солнцепеки» разбили бронетехнику ВСУ с расстояния более 4,5 километра

Укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с бронетехникой на купянском направлении уничтожила российская группировка войск «Запад» при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.