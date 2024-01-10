В России начнется серийное производство «невидимой» авиабомбы

Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» будет запущена в серийное производство в 2024 году, сообщили ТАСС в государственной корпорации «Ростех». Такое решение было принято после успешного прохождения боеприпасом всех определенных Минобороны испытаний. По словам создателей боеприпаса, бомбу практически невозможно распознать на радарах.

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На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы «Дрель», — рассказали в госкорпорации.

Планирующая авиационная бомба «Дрель» предназначена для ликвидации бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракет комплексов. О начале ее разработки было объявлено в 2016 году.

«Дрель» самостоятельно долетает до цели и раскрывается на необходимом расстоянии. При этом несработавший поражающий элемент через некоторое время самоликвидируется, таким образом он не представляет опасности для населения.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что тестирование улучшенной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» подходит к завершению. Отмечается, что машина соответствует требованиям Министерства обороны России. «Панцирь-СМ-СВ» разработан для обеспечения защиты Сухопутных войск ВС России и оснащен новым гусеничным шасси. Его возможности включают прикрытие и сопровождение систем ПВО на марше по снегу и бездорожью.