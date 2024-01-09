Политолог оценил вероятность создания единой армии в ЕС

Европейские государства могут в долгосрочной перспективе объединиться в Соединенные Штаты Европы и создать единую армию, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» старший научный сотрудник НИИ МЭиМО им. Е. М. Примакова РАН Александр Камкин.

По его мнению, создание единой европейской армии произойдет только через несколько десятилетий.

С тем, чтобы это стало возможным, отметил ученый, необходимо, чтобы Европа избавилась от чрезмерной бюрократии и стала единым государством, с единым центром управления.

Вместе с тем, заметил Камкин, Евросоюз к тому времени может развалиться. Поэтому, добавил он, создание единой армии в настоящее время можно обсуждать только гипотетически.