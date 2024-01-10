MWM: Украина потеряла одного из своих самых опытных летчиков

Украинские власти подтвердили гибель двух летчиков-истребителей, в том числе одного из самых опытных летчиков Украины - заместителя командира 39-й бригады тактической авиации майора Станислава Романенко. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

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В указанной бригаде эксплуатируются самые мощные истребители Украины - Су-27, которые на момент получения их в наследство от Советского Союза в 1991 году считались самыми мощными истребителями в Европе. На одном из таких самолетов летал и погибший Романенко.

По данным издания, майор Станислав Романенко, которого похоронили в Житомире 8 января, в 2022 году был награжден одним орденом и одной медалью.

MWM напоминает, что Житомир и его окрестности стали местом одного из крупнейших воздушных боев СВО, когда в марте 2022 года российские Су-35 без потерь со своей стороны сбили четыре украинских Су-27.

Вторым погибшим украинским летчиком оказался 23-летний Владислав Залистовский, про которого "РГ" писала ранее.