В Швеции захотели в три раза увеличить производство снарядов

Правительство Швеции намерено в ближайшие годы обеспечить трехкратное увеличение производства артиллерийских боеприпасов и существенно повысить его темпы. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на министра обороны Пола Йонсона.

Речь идет в первую очередь о поставляемых на Украину снарядах калибра 155 мм, производство которых уже возросло, но, по мнению правительства, недостаточно.

За наращивание производства выступают также находящиеся в оппозиции социал-демократы, которые предлагают использовать государственные кредитные гарантии для того, чтобы компании ВПК могли расширить свои производственные мощности.