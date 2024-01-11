Финляндия может получить американское оружие

Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт заявила, что США могут поставить в Финляндию много оружия, чтобы усилить границу НАТО с Россией.

Об этом информирует RealClearDefence.

«Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая её протяжённую границу с Россией», — передаёт портал.

Ранее сообщалось, что граница между Финляндией и Россией останется закрытой на месяц.