RealClearDefence: Финляндия может получить американское оружие
Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт заявила, что США могут поставить в Финляндию много оружия, чтобы усилить границу НАТО с Россией.
Об этом информирует RealClearDefence.
«Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая её протяжённую границу с Россией», — передаёт портал.
Ранее сообщалось, что граница между Финляндией и Россией останется закрытой на месяц.
Также постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае эскалации между НАТО и Россией первой пострадает Финляндия.