Российская система ПВО перехватила 10 снарядов чешских реактивных систем Vampire
За сутки российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила в зоне специальной военной операции 10 снарядов чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Помимо этого, сбиты шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Кривошеевка и Волчеяровка Луганской народной республики (ЛНР), а также возле Марьинки Донецкой народной республики (ДНР).
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации, российские войска уничтожили 17223 единицы военной автомобильной спецтехники, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов, 1201 боевую машину РСЗО, 14538 танков и других боевых бронемашин, 447 зенитных ракетных комплексов, 10546 беспилотников, 567 самолетов и 265 вертолетов ВСУ.