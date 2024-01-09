Российская система ПВО перехватила 10 снарядов чешских реактивных систем Vampire

За сутки российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила в зоне специальной военной операции 10 снарядов чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, сбиты шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Кривошеевка и Волчеяровка Луганской народной республики (ЛНР), а также возле Марьинки Донецкой народной республики (ДНР).