Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил России. Lenta.ru

"Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Шойгу. Российская газета

По его словам, киевский режим с подачи западных стран «гонит на убой» бойцов ВСУ. Ura.Ru

«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», — отметил он. RT на русском