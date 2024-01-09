Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувший год превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Об этом 9 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

На тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ он отметил методичное снижение боевого потенциала противника российскими войсками.

«Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Шойгу, слова которого приводятся на странице Минобороны в соцсетях.

США, констатировал он, хладнокровно пытаются воплотить свои амбиции на мировое господство за счет жизней украинцев, несмотря на отсутствие результатов на фронте и истощение армии киевского режима. Последний с подачи Запада «продолжает гнать на убой своих солдат» и любыми способами стремится восполнить ряды военных, добавил Шойгу.

«Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт», — выразил уверенность министр обороны, заверив, что Россия продолжит последовательно достигать цели спецоперации.