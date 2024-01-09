$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Шойгу заявил о сохранении Россией инициативы на линии соприкосновения в зоне СВО

Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил России, сообщило Минобороны в Telegram.

Шойгу заявил о сохранении Россией инициативы на линии соприкосновения в зоне СВО
© Lenta.ru

По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего за минувший год их потери превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

В ходе совещания Шойгу также подчеркнул, что поиск Киевом возможностей пополнить ряды своей армии только затянет ход спецоперации.

Ранее, 26 декабря, глава Минобороны объявил об успешном выполнении главной задачи СВО в 2023 году, которая заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его союзниками контрнаступления ВСУ. Он также добавил, что выполнение задач спецоперации происходит постепенно. По словам Шойгу, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.

Военные новости
Сергей Шойгу
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости