Шойгу заявил о сохранении Россией инициативы на линии соприкосновения в зоне СВО

Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил России, сообщило Минобороны в Telegram.

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По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего за минувший год их потери превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

В ходе совещания Шойгу также подчеркнул, что поиск Киевом возможностей пополнить ряды своей армии только затянет ход спецоперации.