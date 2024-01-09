Шойгу: Киев с подачи Запада гонит украинцев на убой ради затягивания конфликта

Уничтожено 28 тысяч единиц вооружения. Такие данные на селекторном совещании Минобороны привёл глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, Россия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Он также отметил, что Киев «с подачи западных кураторов продолжать гнать на убой солдат, но это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт». Министр подчеркнул, что российские военнослужащие продолжат последовательно достигать целей СВО. Кроме того, Шойгу рассказал, что Минобороны сосредоточит усилия на всестороннем снабжении участвующих в спецоперации войск. Также ведомство нарастит поставки линейки беспилотников от сверхмалых до тяжёлых.