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Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США развязывают ядерную войну против России

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Вашингтон готовится развязать ядерную войну против Москвы. Об этом он написал в статье на своем сайте.

Экс-сотрудник Белого дома обвинил США в развязывании ядерной войны против РФ
© Shutterstock

По словам бывшего сотрудника Белого дома, США готовы идти на еще большую конфронтацию с Россией, поэтому "война неизбежна".

"Теперь, когда Запад полностью разрушил доверие, построенное в советские времена, угроза ядерного Армагеддона снова властвует над Землей. Перед лицом этой угрозы все остальные угрозы сходят на нет", - резюмировал Робертс.

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До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн говорил, что президент США Джо Байден может пойти на отчаянный шаг из-за ситуации на Украине, так как от нее во многом будут зависеть результаты предстоящих выборов. В качестве примера он привел слова бывшего президента США Джона Кеннеди о том, что не стоит давать ядерной державе выбор между унизительным отступлением или использованием ядерного оружия.

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