Военные России одним ударом уничтожают предприятия ВПК Украины, которые создавались значительное время, сообщил Sky News вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

По его словам, у Украины молодая промышленная база, крайне уязвимая для российских ракетных ударов. Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один удар, чтобы уничтожить их. Белл считает, что без постоянной военной поддержки западных стран Украина обречена на подавление со стороны Москвы.

Как отметил эксперт, несмотря на месяцы интенсивных боев, линии фронта существенно не сдвинулись, и для победы обеим сторонам требуется больше огневой мощи. Ни одна страна не имеет достаточных военных запасов боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности такой высокоскоростной войны на истощение. Россия всегда имела запасы основного вооружения и, как полагают, начала военные действия с несколькими миллионами артиллерийских снарядов, однако даже эти запасы сейчас на исходе.

Украина не могла сравниться с российскими запасами оружия, но поддержка Запада была сосредоточена на высокотехнологичном оружии, которое обеспечило Украине возможность высокоточного удара. Но это западное оружие поступило из существующих запасов, и ни одна страна не может позволить себе роскошь иметь больше оружия, чем ей необходимо. Из-за этого каждое оружие, подаренное Украине, увеличивало риск национальной безопасности страны-донора, сообщил вице-маршал.