Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение появилось в Telegram-канале мэрии города.
«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в тексте.
С аналогичным предупреждением также выступил губернатор https://t.me/vvgladkov/4584 Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал всех жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях без них или спуститься в укрытие.
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