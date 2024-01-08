$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение появилось в Telegram-канале мэрии города.

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
© ТАСС

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в тексте.

С аналогичным предупреждением также выступил губернатор https://t.me/vvgladkov/4584 Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал всех жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях без них или спуститься в укрытие.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости