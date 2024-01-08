Генерал Бен Ходжес раскрыл «самый кошмарный» сценарий конфликта на Украине

Экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес раскрыл «самый кошмарный» сценарий развития конфликта на Украине. Его комментарий приводит RND .

По его словам, у Киева почти закончились боеприпасы. При этом Европа и США не хотят увеличивать их производство. Ходжес отметил, что Украина рискует лишиться некоторых территорий, поскольку не сможет отразить атаки со стороны России из-за дефицита оружия.