Момент уничтожения гаубицы ВСУ барражирующим боеприпасом попал на видео

Видео момента уничтожения российскими военнослужащими гаубицы ВСУ барражирующим боеприпасом опубликовал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко. По его словам, работа дрона запечатлена на Донецком направлении.

На кадрах видно, как беспилотник прицеливается. После взрыва возле подбитой техники бегают украинские военнослужащие.

Специалист по армиям НАТО Александр Артамонов ранее высоко оценил российский барражирующий боеприпас «Ланцет-3», который сам находит цель, рассчитывает траекторию и поражает. Артамонов отметил, что в экспертном сообществе признано, что лучшего барражирующего боеприпаса в мире нет.

Военкор Александр Сладков выразил мнение, что на Херсонском направлении необходимо создать российскую группировку БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Как заявил журналист, это поможет противостоять силам украинской армии, которая «агрессивно и массово» использует дроны в зоне спецоперации.