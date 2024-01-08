Израиль заявил о подготовке к новой фазе операции в Газе

Министр обороны Израиля Галант: ЦАХАЛ готовится к новой фазе операции в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к следующей фазе военной операции в северной части сектора Газа, заявил глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант.
«Мы близки к следующему этапу на севере, включая город Газа», – сказал Галант в интервью американской газете Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».
Израильская армия планирует перейти от «фазы интенсивного маневрирования войны» к «различным типам специальных операций», заявил министр.
Ранее сообщалось, что израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа.