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Министр обороны Израиля Галант: ЦАХАЛ готовится к новой фазе операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к следующей фазе военной операции в северной части сектора Газа, заявил глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант.

Израиль заявил о подготовке к новой фазе операции в Газе
© globallookpress.com

«Мы близки к следующему этапу на севере, включая город Газа», – сказал Галант в интервью американской газете Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

ЦАХАЛ: Война в секторе Газа может продолжаться еще один год

Израильская армия планирует перейти от «фазы интенсивного маневрирования войны» к «различным типам специальных операций», заявил министр.

Ранее сообщалось, что израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа.

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