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Разведка Южной Кореи подтвердила, что ХАМАС использует оружие из КНДР

Разведка Южной Кореи (Национальное агентство разведки NIS) подтвердила, что ХАМАС использует оружие из КНДР. Об этом пишет Yonhap.

СМИ: разведка подтвердила, что ХАМАС использует оружие из КНДР
© globallookpress.com

Сообщается, что агентство ведет сбор информации об объемах поставок северокорейского оружия на экспорт, однако огласка этих данных пока не может быть произведена из-за необходимости защиты источников и поддержания дипломатических связей.

Заявление было сделано представителями агентства после того, как «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) опубликовал сообщения об использовании ХАМАС произведенного в Северной Корее гранатомета F-7 (производится под названием РПГ-7).

До этого в КНДР оценили риск войны с Южной Кореей в 2024 году.

ЦТАК указывает, что Сеул начал 2024 год «гулом орудий» и конфронтационной риторикой, которая демонстрирует, что мира и стабильности в регионе не будет, если оставить без ответа «безрассудство марионеток».

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