В ряде регионов Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья, Харькове и Харьковской области. Жители Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов недалеко от Староконстантинова, где расположен военный аэродром, а также близ Шепетовки. По данным Readovka, Шепетовка представляет собой крупный транспортный узел Украины, посредством которого осуществляется транспортировка оружия.

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В городе прозвучало уже несколько взрывов, — написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава администрации Харькова Олег Синегубов сообщил, что в городе прогремели не менее четырех взрывов.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», в настоящий момент идет массированный ракетный удар по целям на территории Украины. По его информации, по объектам на Украине были запущены крылатые ракеты воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Канал пишет, что также были запущены «Кинжалы» с МиГ-31К и «Ониксы» береговых ракетных комплексов «Бастион». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.