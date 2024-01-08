Мобилизация: последние новости на сегодня 8 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 января 2024, в материале «Рамблера».

В Бурятии стартовал проект по адаптации жилья бойцов СВО с инвалидностью

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Программа по адаптации жилья участников специальной военной операции с инвалидностью заработала в Бурятии. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Он уточнил, что инициативу реализовывают по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, программа адаптации домов и квартир для солдат с проблемами опорно-двигательного аппарата, со слухом, со зрением и прочими недугами оснащена различными устройствами, оборудованием и приспособлениями для облегчения жизни — все в зависимости от потребности конкретного человека. Например, присутствует система «умный дом», функциональные кровати, подъемники и многое другое.

Цыденов заверил, что до конца января комиссии муниципалитетов и специалисты фонда «Защитники Отечества» посетят всех участников специальной военной операции, нуждающихся в такой помощи, и составят список всего необходимого.

Бойцы группировки «Восток» пообщались с родственниками по телемосту

В тыловом районе проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими Восточной группировки ВС РФ и их родственниками, которые приехали в пункт постоянной дислокации в Республике Бурятия для общения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, солдаты в ходе видеоконференции смогли пообщаться с женами, родителями, детьми, друзьями и сослуживцами онлайн. Они поздравили родных с праздниками и узнали последние новости о том, что происходит в родных краях.

Николай Воробьев поздравил с Рождеством семью участника СВО

Жену и детей российского военнослужащего, участвующего в боях на Украине, поздравил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. Об этом пишет «Тульская пресса».