Поставки вооружений Киеву Западом не смогут восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик, сообщает РИА Новости.

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«Не имеет значения, чем закончится украинский конфликт, ВСУ в любом случае будут истощены и Запад не сможет восполнить их потери», — констатировал он.

По словам экс-морпеха, операции, проводимые Россией в ходе боевых действий на Украине становятся все более эффективными, а ВСУ, наоборот, в ближайшем будущем потеряет свою боеспособность.

Берлетик отметил, что западные страны не могут сравниться с Россией и тем более превзойти ее по количеству ракет и дронов. По мнению эксперта, Запад не может наладить производство запрашиваемого Киевом оружия в достаточных количествах. Кроме того, он уточнил, что эти ракеты окажутся малоэффективными из-за огромной территории России.