Бербок: Германия не против отправки Лондоном истребителей Эр-Рияду

Германия не будет выступать против поставки Великобританией многоцелевых истребителей Eurofighter Саудовской Аравии, поскольку их использование Эр-Риядом является основой стабильности в регионе. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее слова приводит агентство Reuters.

«Мы не видим, чтобы правительство Германии выступало против британских соображений о большем количестве истребителей Eurofighter для Саудовской Аравии», — заявила Бербок.

Министр иностранных дел также указала на проблемы с правами человека и роль Саудовской Аравии в конфликте в Йемене, где речь идет об атаках со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море. По ее словам, мир на Ближнем Востоке «стал совершенно другим местом с 7 октября», после начала палестино-израильского конфликта.

При этом, как отмечает агентство, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против поставок истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.

Многоцелевые истребители Eurofighter эксплуатируются рядом стран, включая Германию, Великобританию, Италию и Испанию.