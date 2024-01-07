Премьер Баварии призвал к поставкам Украине ракет Taurus

Премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС Маркус Зедер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.

Зедер заявил на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставки Taurus «позволят Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов», передает РИА «Новости».