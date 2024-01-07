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Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus

Премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС Маркус Зедер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.

Премьер Баварии призвал к поставкам Украине ракет Taurus
© Wikipedia

Зедер заявил на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставки Taurus «позволят Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов», передает РИА «Новости».

По словам представителя партии, этот шаг даст Украине шанс обрести мужество. Также премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии.

Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций.

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