Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает Министерства обороны РФ.

По словам представителей ведомства, за последние пять лет ракетные войска провели 20 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что мобильную группу ракетных войск специального назначения (РВСН) России перевооружили с подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» на «Ярсы» — новое вооружение получила последняя мобильная группа РВСН в Тверской области.