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Япония выделит $37 млн Киеву на противодронные системы

Япония внесет в фонд НАТО 37 млн долларов для покупки противодронных систем для Украины. Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, передает ТАСС.

Япония поможет Киеву защититься от дронов
© globallookpress.com

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава совершила необъявленный визит на Украину в воскресенье, 7 января. Она прибыла в Киев на поезде из Польши.

Японский министр проведет переговоры с правительственными чиновниками, включая своего коллегу Дмитрия Кулебу. Позже могут пройти переговоры Камикавы с Зеленским и Шмыгалем

Ожидается, что Камикава подтвердит, что поддержка Японией Украины «остается неизменной».

МИД Японии сообщает, что министр передаст украинским чиновникам пять мобильных газотурбинных генераторов для зимнего периода и внесет 37 млн долларов в фонд НАТО, чтобы Киеву купили системы обнаружения беспилотников.

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Камикава вступила в должность в минувшем сентябре, это ее первый визит на Украину. Он предшествует двусторонней конференции, которую проведут в Токио 19 февраля, чтобы обсудить «восстановление Украины», передает Kyodo.

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