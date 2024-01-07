Япония поможет Киеву защититься от дронов

Япония внесет в фонд НАТО 37 млн долларов для покупки противодронных систем для Украины. Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава совершила необъявленный визит на Украину в воскресенье, 7 января. Она прибыла в Киев на поезде из Польши.

Японский министр проведет переговоры с правительственными чиновниками, включая своего коллегу Дмитрия Кулебу. Позже могут пройти переговоры Камикавы с Зеленским и Шмыгалем

Ожидается, что Камикава подтвердит, что поддержка Японией Украины «остается неизменной».

МИД Японии сообщает, что министр передаст украинским чиновникам пять мобильных газотурбинных генераторов для зимнего периода и внесет 37 млн долларов в фонд НАТО, чтобы Киеву купили системы обнаружения беспилотников.