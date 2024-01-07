Два украинских самолета сбиты в тылу ВСУ. Главное из брифинга МО РФ

Минобороны России обнародовало сводку специальной военной операции на 7 января 2024 года. Группировки ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии продолжают успешно уничтожать технику и живую силу противника на всех направлениях. Подробности – в материале «Рамблера».

Купянское направление

Видео дня

«Западная» группировка войск отразила четыре атаки штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

Ликвидирована живая сила 103-й и 105-й бригад украинской теробороны в районах населенных пунктов Кисловка и Меловое Харьковской области. Уничтожено свыше 50 вражеских солдат, две БМП и три автомобиля.

Краснолиманское направление

Группировка «Центр» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 55 военнослужащих и 4 автомобиля.

Донецкое направление

«Южная» группировка войск нанесла огневой удар по нескольким бригадам ВСУ и теробороны в ДНР. Общие потери противника здесь составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 бронированные машины и 20 автомобилей.

При контрбатарейной борьбе поражены самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

Южно-Донецкое направление

Российские войска уничтожила штурмовиков трех бригад Киева в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Противник потерял до 130 солдат, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы три польские САУ «Krab», две британские гаубицы FH-70, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.

Запорожское направление

Нанесено поражение скоплениям 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й и 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

В районах населенных пунктов Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Подбиты танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Херсонское направление

Группировка войск «Днепр» уничтожила живую силу и технику врага на правом берегу Днепра. Разбиты силы двух бригад морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны. Ликвидировано более 35 военнослужащих, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Удары по позициям ВСУ и работа ПВО ВС РФ

Ракетные войска, артиллерия и ударные БПЛА Вооруженных Сил России поразили склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево Николаевской области, 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 117 районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты два украинских Су-25 в районе Днепропетровска и Су-27 в районе Кривого Рога. Перехвачено 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун».

Уничтожены 38 украинских дронов в районах населенных пунктов Горобьевка (Харьковская область), Спорное, Пески, Горловка (ДНР), Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка (ЛНР); Харьково, Орлянское и Пологи (Запорожская область).

Итоги СВО на 7 января

Всего с начала СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов.

Киев лишился 447 зенитных ракетных комплексов, 14506 танков и других боевых бронированных машин, 1201 комплекса РСЗО, 7656 пушек и минометов.