Стало известно о взрывах в Херсоне

В Херсоне произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщила украинская областная военная администрация (ОВА) Херсонской области в своем Telegram -канале.

Как заявили в ОВА, взрывы произошли в центральной части города. Подробностей о разрушениях в результате взрывов не сообщается.

Воздушную тревогу объявили утром 7 января на всей территории Украины. Как сообщается, в 10:53 по московскому времени 7 января сигнал об угрозе с воздуха начал действовать в Киеве, Винницкой и Тернопольской областях, а в 10:55 тревога распространилась на все регионы.