Yonhap: КНДР снова проводит артиллерийские учения в Желтом море
Вооруженные силы КНДР снова провели артиллерийские учения на западном побережье страны - уже третий день подряд. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник среди Вооруженных сил Республики Корея.
Артиллерийские стрельбы проходили к северу от острова Ёнпхёндо, расположенного в Желтом море.
"Со стороны Северной Кореи слышен гул выстрелов", - говорится в предупреждении местных властей уезда Ончжин, к которому относится остров.
По их словам, подразделение южнокорейской армии на острове занимается ответными мерами. Жителей попросили быть бдительными при нахождении на открытом пространстве.
По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, береговая артиллерия КНДР проводила стрельбы 5 и 6 января, выпустив 200 и 60 снарядов соответственно. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына 7 января заявила, что 6 января южнокорейские военные были введены в заблуждение с помощью подрывов взрывчатки, которые были ими приняты за гул артиллерийских орудий.