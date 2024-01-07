Вооруженные силы КНДР снова провели артиллерийские учения на западном побережье страны - уже третий день подряд. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник среди Вооруженных сил Республики Корея.

Артиллерийские стрельбы проходили к северу от острова Ёнпхёндо, расположенного в Желтом море.

"Со стороны Северной Кореи слышен гул выстрелов", - говорится в предупреждении местных властей уезда Ончжин, к которому относится остров.

По их словам, подразделение южнокорейской армии на острове занимается ответными мерами. Жителей попросили быть бдительными при нахождении на открытом пространстве.