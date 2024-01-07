Широкомасштабное использование беспилотников стало одной из причин провала Киева в летнем контрнаступлении. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Повсеместное использование беспилотников на поле боя является одной из причин, по которой долгожданное контрнаступление Украины в этом году не привело к каким-либо значительным территориальным завоеваниям и почему наземная война сейчас в основном статична», — говорится в сообщении издания.

Газета подчеркнула, что в таких условиях любая группировка танков или бронемашин может быть обнаружена и уничтожена в течение нескольких минут.

При этом отмечается, что Россия все чаще применяет средства РЭБ, чтобы сбить с курса поставляемые Украиной с Запада высокоточные боеприпасы, такие как ракеты HIMARS и артиллерийские снаряды Excalibur.

До этого отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп заявил в своей статье для газеты Telegraph, что президент Украины Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы победить в конфликте.