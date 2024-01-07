В ВСУ назвали большой угрозой массовое производство Россией беспилотников
Производство Россией в больших масштабах беспилотных летательных аппаратов, а также их использование в зоне спецоперации, — это большая угроза. Такое мнение высказал полковник Вооружённых сил Украины Иван Павленко.
По его словам, в последнее время в России идёт массовое производство беспилотников. И это, как отметил Павленко, становится большой угрозой.
«Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новенькое», — приводит его слова газета Financial Times.
Ранее российский учёный Сергей Дудников рассказал о новых транспортных дронах, которые, по его словам, способны летать в непростых погодных условиях.