В ВСУ назвали большой угрозой массовое производство Россией беспилотников

Производство Россией в больших масштабах беспилотных летательных аппаратов, а также их использование в зоне спецоперации, — это большая угроза. Такое мнение высказал полковник Вооружённых сил Украины Иван Павленко.

По его словам, в последнее время в России идёт массовое производство беспилотников. И это, как отметил Павленко, становится большой угрозой.

«Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новенькое», — приводит его слова газета Financial Times.