Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорит с главой Минобороны России Сергеем Шойгу о том, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с семьями погибших героев спецоперации, прошедшей в канун Рождества, передает РИА Новости.

"Я поговорю с министром, но планируется изменения в устав фонда ("Защитники Отечества". - "Газета.Ru"), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс", - сказал российский лидер.

Путин в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. До этого президент России обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями.