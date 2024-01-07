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Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорит с главой Минобороны России Сергеем Шойгу о том, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с семьями погибших героев спецоперации, прошедшей в канун Рождества, передает РИА Новости.

Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов
© ТАСС

"Я поговорю с министром, но планируется изменения в устав фонда ("Защитники Отечества". - "Газета.Ru"), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс", - сказал российский лидер.

Путин в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. До этого президент России обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями.

В декабре Путин на пресс-конференции по итогам 2023 года предложил расширить контроль фонда "Защитники Отечества" за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов, участвующих в специальной военной операции.

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