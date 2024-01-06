Стало известно, получит ли Греция истребители F-35

Греческие ВВС получат истребители F-35 в соответствии с договоренностями, рассказал журналистам источник в правительстве страны по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, пишет РИА «Новости».

Источник отметил, что стороны обсудили события в горячих точках, а также затронули ключевые темы военно-технического сотрудничества Вашингтона и Афин.

На вопрос корреспондентов о том, будут ли направлены республике военные самолеты, чиновник ответил утвердительно.

«Греция, как последовательный и надежный партнер и союзник, получит то, что было согласовано», — заявил источник.