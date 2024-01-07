ЦАХАЛ: Война в секторе Газа может продолжаться еще один год

Боевые действия в секторе Газа между израильскими военными и боевиками ХАМАС могут продолжаться еще один год. Об этом заявили высокопоставленные представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильского разведывательного сообщества, сообщает газета The Guardian.

Издание приводит слова представителя ЦАХАЛ Дэниеля Хагари, согласно которому в центре и на юге сектора находится много боевиков Хамас. По его словам, три месяца потребуется для зачистки этих областей, но бои будут продолжаться в течение 2024 года. При этом территория Израиля будет подвергаться спорадическим ракетным атакам.