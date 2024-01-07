ЦАХАЛ: Война в секторе Газа может продолжаться еще один год
Боевые действия в секторе Газа между израильскими военными и боевиками ХАМАС могут продолжаться еще один год. Об этом заявили высокопоставленные представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильского разведывательного сообщества, сообщает газета The Guardian.
Издание приводит слова представителя ЦАХАЛ Дэниеля Хагари, согласно которому в центре и на юге сектора находится много боевиков Хамас. По его словам, три месяца потребуется для зачистки этих областей, но бои будут продолжаться в течение 2024 года. При этом территория Израиля будет подвергаться спорадическим ракетным атакам.
The Guardian отмечает, что такой прогноз от израильских военных еще больше встревожит международную общественность, которая уже указывает на гуманитарную катастрофу в секторе Газа, где погибли более 22 тысяч человек. Кроме того, растут опасения относительно возможности перерастания столкновений между движением "Хезболла" и ЦАХАЛ на северной границе Израиля и Ливана в полномасштабную войну.