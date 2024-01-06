Разведка США заявила, что ракеты КНР заполнены водой вместо топлива

Коррупция, распространившаяся в КНР, нарушила планы главы Китая Си Цзиньпина по модернизации НОАК и подготовке к ведению возможной войны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в разведывательном ведомстве США.

Источник отметил, что случаи коррупции особенно часто встречаются в ракетных войсках и оборонной промышленности КНР. В частности, добавил он, ракеты заполняются водой вместо топлива, а шахтные пусковые установки на западе Китая не функционируют необходимым образом.

По его словам, Си Цзиньпин получил данные об этом и поэтому не планирует начинать военный конфликт в ближайшие годы, вплоть до исправления ситуации в ракетных войсках.