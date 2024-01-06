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Главе СБУ присвоили новое воинское звание

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк получил звание генерал-лейтенанта, также повышен его заместитель. Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Главе СБУ присвоили новое воинское звание
© Служба безопасности Украины

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу - главе Службы безопасности Украины", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы украинского государства.

В соответствии с еще одним указом повышен до генерал-майора заместитель Малюка бригадный генерал Александр Поклад.

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