В Ереване подтвердили предложение об отводе ВС на границе с Азербайджаном
Предложение Армении о зеркальном отводе войск с армяно-азербайджанской границы все еще остается в силе, рассказал представитель МИД республики. Об этом пишет РИА «Новости».
В МИД отметили, что в ходе переговоров между Ереваном и Баку «армянская сторона всегда выступала с предложением о зеркальном отводе войск от межгосударственной границы, и оно остается в силе».
Дипломат пояснил, что Армения готова начать обсуждения этого вопроса в сжатые сроки. Он добавил, что отвод подразделений должен осуществляться на основе последних карт Генштаба ВС СССР.
По его словам, для республики важно как можно быстрее начать работы по делимитации границы.
Кроме того, добавил представитель МИД, в перечне первоочередных задач значатся признание территориальной целостности двух стран и разблокирование региональных коммуникаций на основе суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства.