В Ереване подтвердили предложение об отводе ВС на границе с Азербайджаном

Предложение Армении о зеркальном отводе войск с армяно-азербайджанской границы все еще остается в силе, рассказал представитель МИД республики. Об этом пишет РИА «Новости».

В МИД отметили, что в ходе переговоров между Ереваном и Баку «армянская сторона всегда выступала с предложением о зеркальном отводе войск от межгосударственной границы, и оно остается в силе».

Дипломат пояснил, что Армения готова начать обсуждения этого вопроса в сжатые сроки. Он добавил, что отвод подразделений должен осуществляться на основе последних карт Генштаба ВС СССР.

По его словам, для республики важно как можно быстрее начать работы по делимитации границы.