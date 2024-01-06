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Самолеты Ту-142 Северного флота продолжат патрулирование арктических территорий

В 2024 году дальние противолодочные самолеты Ту-142 продолжат патрулирование районов Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота сообщает ТАСС.

На Северном флоте рассказали о патрулировании Арктики самолетами Ту-142
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"Данная задача [дальнее патрулирование] будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году", - говорится в публикации.

В 2023 году самолеты Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя протяженность полета составляла 8 тысяч километров, время в воздухе — около 12 часов.

Помимо воздушного патрулирования летчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

20 октября противолодочные самолеты Ту-142 потренировались в поиске подлодок "противника" в Японском море. 25 декабря стало известно, что для защиты Севморпути задействуют истребители Су-33 и вертолеты Ка-29.

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