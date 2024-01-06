Шольца вынуждают согласиться поставить ракеты Taurus Киеву

Давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи Киеву крылатых ракет Taurus усиливается, в том числе внутри правящей в Германии коалиции, сообщает газета Rheinische Post. Отмечается, что политики обвиняют канцлера в излишней сдержанности.

Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела... Самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [ВСУ] целей на российской территории. Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства, — заявила эксперт по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» в Бундестаге Сара Нанни.

Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России». По его мнению, Москва «считает себя сильнее из-за слабости Запада».

Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования [ВС РФ], находящиеся далеко за линией фронта, — отметил он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что Европа не передаст ВСУ ракеты Taurus, чтобы те начали массово применять их в зоне СВО. По его словам, на данный момент у украинских войск нет самолетов-носителей для этих крылатых ракет. Военный эксперт считает, что в случае передачи Taurus ВСУ попытаются наносить точечные удары по гражданской инфраструктуре России с целью совершить очередной террористический акт. Однако российская система противовоздушной обороны сможет уничтожить ракеты, отметил эксперт.