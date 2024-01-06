В США заявили о прорыве России на фронте

Российская армия прорывает фронт на разных участках, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут заменить потерянных в боях военных. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

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Как рассказал эксперт, сначала российские войска ушли в оборону и «перемололи личный состав украинцев», создав таким образом нехватку живой силы у противника, что позволило им давить на ВСУ.

По мнению Риттера, это часть более глобальной российской стратегии: сперва поглотить удар, уничтожить 90 тысяч украинских военных, а затем начать прорыв.

«Они раскалывают этот орех и наступают», — добавил он.