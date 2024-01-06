Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал освобождение региона главной среди задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Его слова приводит РИА Новости.

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Пушилин объяснил, что достижение этой цели имеет важное значение для обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что освобождение в 2023 году Соледара, Артемовска и Марьинки стало знаковым событием.

Ранее Пушилин заявил, что Мариуполь спустя год после освобождения превратился в совершенно другой город. По его словам, в ряде случаев специалисты смогли восстановить даже те дома, которые, как казалось, можно только снести.