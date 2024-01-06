В США рассказали о преимуществах российского танка Т-80БВМ

«Те же «Леопарды» постоянно тонут в грязи. Мы можем наблюдать с беспилотников, как их вытаскивают [из грязи]. У нашей машины газотурбинный двигатель, ей не страшны грязь или слякоть, она преодолевает все выбоины. Это отличие, которое позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать вражеские траншеи и блиндажи, не снижая скорости», — цитирует издание слова неназванного командира подразделения из Запорожья.