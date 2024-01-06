Русские "Тигры-М" с роботизированными "Арбалетами" успешно жгут броневики ВСУ

Бойцы российских воздушно-десантных войск наряду с боевыми машинами десанта и тяжелой бронетехникой применяют в зоне СВО бронеавтомобили "Тигр-М" с дистанционно-управляемыми боевыми модулями "Арбалет-ДМ".

© Российская газета

В видеоролике, размещенном в конце минувшего года в телеграм-канале "Крылатые", было показано, как наша машина добивает вражеский бронеавтомобиль, оказавшийся рядом с опорным пунктом противника. Одной очереди пулемета 6П49 "Корд" калибра 12,7 мм хватило, чтобы цель загорелась.

По обнародованным материалам известно, что дальность стрельбы составляет 2000 метров. При этом есть возможность сбивать находящиеся в воздухе объекты, включая беспилотники различных типов. Скорострельность составляет до 600 выстрелов в минуту. Полный боекомплект - до 450 выстрелов. Масса модуля - не более 250 килограммов.

Для обнаружения и наводки используется современный комплекс с телевизионными и тепловизионными камерами, лазерным дальномером. Стабилизатор и автомат сопровождения цели позволяют точно попадать во время движения, в том числе по пересеченной местности, как днем, так и ночью.