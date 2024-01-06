Axios: Израиль призывает страны выступить против суда ООН

«Стратегической целью Израиля является отклонение судом запроса о судебном запрете, воздержание от признания действий Тель-Авива в секторе Газа геноцидом и признание, что израильские военные действуют в соответствии с международным правом. Мы просим сделать немедленное публичное заявление о том, что ваша страна отвергает безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля», — сообщает Axios со ссылкой на телеграмму.