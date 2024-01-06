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Российская армия начала штурм Авдеевки по всем направлениям

Начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Штурм сопровождается массированными ударами артиллерии.

Как ранее объяснял военный эксперт Андрей Кошкин, новая фаза штурма Авдеевки стала возможна благодаря освобождению Марьинки.

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«Мне бы очень хотелось, что Авдеевка долго не устояла, потому что отсюда также идут обстрелы мирных кварталов Донецка», — сказал эксперт.

О переходе к новой фазе штурма стало известно в конце декабря.

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