Названо место России в рейтинге морских держав

Россия занимает третье место в рейтинге морских держав. Перечень составлен учеными ИМЭМО РАН на основе открытых данных. Рейтинг публикуют «Известия» .

На первом месте в списке находится Китай, на него приходится 15,9 процента совокупного морского потенциала всех морских держав. Далее следуют США (15,5 процента), на долю России приходится 6,8 процента.