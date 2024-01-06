Названо место России в рейтинге морских держав
Россия занимает третье место в рейтинге морских держав. Перечень составлен учеными ИМЭМО РАН на основе открытых данных. Рейтинг публикуют «Известия».
На первом месте в списке находится Китай, на него приходится 15,9 процента совокупного морского потенциала всех морских держав. Далее следуют США (15,5 процента), на долю России приходится 6,8 процента.
Далее идут Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.
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