ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ отразили контратаку украинских подразделений в районе населенного пункта Синьковка. О ситуации на Купянском направлении рассказал начальник пресс-центра «Западной» группировки войск Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

По его словам, атаку организовали штурмовые группы 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе сражения они использовали боевые машины пехоты (БМП), тем не менее российские военнослужащие при поддержке артиллерии и авиации сумели сдержать натиск украинских солдат.

«Противник вынужден был отойти», — подчеркнул Зыбинский.

Также он указал, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили одну украинскую гаубицу Д-30 в районе урочища Кринички. Технику ликвидировал российский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б», уточняется в заявлении.

Как отметил представитель «Западной» группировки войск, всего в результате боевых действий ВСУ потеряли до 25 бойцов и два танка. В то же время солдаты ВС РФ вывели из строя две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Caestar.