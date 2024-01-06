Times: армия Британии ищет контр-адмирала по подлодкам на сервисе LinkedIn

На фоне кадровых проблем командование ВМС Британии было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на сервисе по поиску работы LinkedIn, пишет газета Times, ссылаясь на размещенную вакансию.

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В публикации говорится, что выбранный кандидат заменит нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита, который заведует отделом по работе с подводными лодками, отвечает за "элитные операции" и работу с ядерным оружием.

"Объявление о вакансии от ВМС, появившаяся на LinkedIn в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной", - пишут авторы материала.

Журналисты отмечают, что на данный момент нет военнослужащего, который одновременно и подходил бы на эту должности и хотел бы ее занять.