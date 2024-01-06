Times: армия Британии ищет контр-адмирала по подлодкам на сервисе LinkedIn
На фоне кадровых проблем командование ВМС Британии было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на сервисе по поиску работы LinkedIn, пишет газета Times, ссылаясь на размещенную вакансию.
В публикации говорится, что выбранный кандидат заменит нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита, который заведует отделом по работе с подводными лодками, отвечает за "элитные операции" и работу с ядерным оружием.
"Объявление о вакансии от ВМС, появившаяся на LinkedIn в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной", - пишут авторы материала.
Журналисты отмечают, что на данный момент нет военнослужащего, который одновременно и подходил бы на эту должности и хотел бы ее занять.
Из-за этого рекрутеры ВМС приняли решение обратиться к отставным военным в надежде, что кто-то из них вернется с более высокой зарплатой. До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу о "вкладе" Лондона в войну на Корейском полуострове.