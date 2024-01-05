КНДР заявила, что провела стрельбы в ответ на военные учения Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи.

Северная Корея открыла огонь береговой артиллерии по северной части островов Пэннёндо и Ёнпхёндо в ответ на южнокорейские военные учения, и пригрозила решительно ответить на действия Южной Кореи, говорится в сообщении.

Генеральный штаб КНДР заявил, что мобилизовал 47 артиллерийских орудий и провел учения с морской боевой стрельбой в пяти районах с применением 192 снарядов. Там также утверждают, что эти стрельбы не оказывают «никакого косвенного воздействия на острова».

5 января Yonhap заявило, что северокорейские военные вели огонь береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. По его данным, КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов.

В ответ на это Южная Корея провела военные учения в Желтом море. В учениях приняли участие подразделения морской пехоты, которые дислоцированы на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. Южнокорейская сторона обстреляла акваторию, к учениям привлекли самоходные артиллерийские установки K9.