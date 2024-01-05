На Западе оценили значение взятия Марьинки ВС России

Освобождение Марьинки показало Западу, что Россия перехватила инициативу на поле боя, заявил The New York Times научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джек Уоллинг. По его мнению, Москва продемонстрировала, что все идет так, как она хочет.

Захват Марьинки был для Москвы способом сказать Западу: «Возможно, мы не добиваемся быстрого прогресса, но мы добиваемся прогресса, и, несмотря на вашу поддержку, конфликт [на Украине] идет в нашем направлении», — сказал Джек Уоллинг.

Российские войска установили полный контроль над Марьинкой в ДНР 25 декабря. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что за девять лет украинские войска создали в городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией.