Стало известно о попытках истребителей НАТО нанести удары по Крыму

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что страны НАТО участвовали в попытках нанесения ударов по Крымскому полуострову. По его информации, одну из последних атак провели бомбардировщики Су-24 Вооруженных сил Украины и истребители F-16, выпустившие ракеты из воздушного пространства Румынии. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает источник канала, во время атаки истребителями управляли иностранные пилоты. По данным «Военного дела», именно на этих F-16 в Румынии обучают украинских летчиков.

Накануне средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили десять украинских ракет над территорией Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что осколок от одного из уничтоженных снарядов попал в жилой дом. В результате атаки пострадал один мирный житель.